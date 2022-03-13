مستوطنون يشرعون ببناء وحدات استيطانية بالأغوار الشمالية

شرع مستوطنون، اليوم الأحد، ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريح صحفي، بأن مستوطنين شرعوا ببناء وحدات استيطانية في المستوطنة، على حساب أراضي المواطنين في المنطقة.

في السياق ذاته، أقام مستوطنون، اليوم، غرفة من الخشب وألواح "الزينكو" في أراضي خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال دراغمة: إن مستوطنين أقاموا غرفة من الخشب وألواح الزينكو في الأراضي الواقعة بين مستوطنتي "روتم"، و"شدموت ميخولا" المقامتان على أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وحذر من أن تكون هذه الغرفة نواة لبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين