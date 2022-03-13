600 يهودي أوكراني يصلون إلى فلسطين المحتلة اليوم الأحد

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن حوالي 600 مستجلب يهودي سيصلون من أوكرانيا إلى فلسطين المحتلة اليوم الأحد.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن "هذا رقم قياسي للمهاجرين الذين يصلون إلى (إسرائيل) في يوم واحد، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يستغل الحرب الأوكرانية، لتشجيع اليهود على القدوم إلى فلسطين المحتلة، ويتوقع وصول عشرات الآلاف من اليهود الأوكرانيين في أعقاب الحرب.

ويوم الجمعة الماضي، أعادت سلطات الاحتلال 200 لاجئ أوكراني بعد وصولهم إلى مطار "بن غوريون"، شمال القدس، كونهم ليسوا يهودا، وأثارت معاملة الاحتلال العنصرية للاجئين الأوكرانيين ضجة في الأوساط الدولية.

وأعلن السفير الأوكراني لدى "تل أبيب" يفغين كورنيتشوك، أنه سيقدم التماسًا ضد الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير الداخلية إيليت شاكيد في محكمة العدل العليا لسياستها المتعلقة باللاجئين الأوكرانيين.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المتواصلة من فجر الخميس 24 شباط/فبراير الماضي إلى لجوء ملايين الأوكرانيين.





المصدر / فلسطين أون لاين