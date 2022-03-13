4 وفيات و192 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات و192 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 2 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في نابلس وأخرى في مدينة القدس.

إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 13، قلقيلية 2، بيت لحم 6، جنين 6، طولكرم 3، نابلس 11، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 20، قطاع غزة 84، مدينة القدس 45".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة وغزة بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "الخليل 30، قلقيلية 4، بيت لحم 2، جنين 10، طولكرم 5، نابلس 25، سلفيت 3، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 36، طوباس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 414، مدينة القدس 95".

وأكدت وجود 32 مصابا بـ"كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مصاباً، بينهم 8 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين