فرص عمل في مركز متخصص لطب الاسنان

إعلان توظيف صادر عن مركز متخصص لطب الأسنان بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لممرضة و إدارية للعمل بالمركز .

شروط التسجيل:

1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية تخصص (تمريض _ سكرتارية طبية - إدارة وأتمتة مكاتب)

2- خريجة الأعوام بين (٢٠١٨-٢٠٢١)

3- الأولوية لمن تمتلك شهادة مزاولة مهنة لتخصص التمريض

4- احترام المواعيد والالتزام بقوانين العمل

5- يفضل على المتقدمات أن يكن من سكان منطقة تل الهوا، دوار ابو مازن، أو المناطق المجاورة

طريقة التسجيل:

- تقديم الطلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/8LXKgNAiD7kwJQ5q8

- ملاحظة: مواعيد العمل في المركز فترة مسائية.