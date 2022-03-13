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فرص عمل في مركز متخصص لطب الاسنان

13 مارس 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مركز متخصص لطب الأسنان بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لممرضة و إدارية للعمل بالمركز .

شروط التسجيل: 

1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية تخصص (تمريض _ سكرتارية طبية - إدارة وأتمتة مكاتب)

2- خريجة الأعوام بين (٢٠١٨-٢٠٢١)

3- الأولوية لمن تمتلك شهادة مزاولة مهنة لتخصص التمريض

4- احترام المواعيد والالتزام بقوانين العمل

5- يفضل على المتقدمات أن يكن من سكان منطقة تل الهوا، دوار ابو مازن، أو المناطق المجاورة

طريقة التسجيل: 

- تقديم الطلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/8LXKgNAiD7kwJQ5q8

- ملاحظة: مواعيد العمل في المركز فترة مسائية.

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