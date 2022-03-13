فرص عمل في مركز متخصص لطب الاسنان

إعلان توظيف صادر عن مركز متخصص لطب الأسنان بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لممرضة و إدارية للعمل بالمركز .
شروط التسجيل:
1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية تخصص (تمريض _ سكرتارية طبية - إدارة وأتمتة مكاتب)
2- خريجة الأعوام بين (٢٠١٨-٢٠٢١)
3- الأولوية لمن تمتلك شهادة مزاولة مهنة لتخصص التمريض
4- احترام المواعيد والالتزام بقوانين العمل
5- يفضل على المتقدمات أن يكن من سكان منطقة تل الهوا، دوار ابو مازن، أو المناطق المجاورة
طريقة التسجيل:
- تقديم الطلب من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/8LXKgNAiD7kwJQ5q8
- ملاحظة: مواعيد العمل في المركز فترة مسائية.