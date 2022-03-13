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انتحار جندي إسرائيلي بسبب غزة

13 مارس 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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الجندي روفين ماجن

كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن انتحار جندي إسرائيلي كان قد أصيب خلال حرب " العصف المأكول" عام 2014.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الجندي يدعى روفين ماجن (27 عامًا)، وكان أصيب بجروح خطيرة في ساقه في تلك المعارك، وتأثر بعملية إصابته ومقتل 5 من رفاقه الجنود بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مدرعة كانوا بداخلها.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم تعريفه كـ “ضحية للأعمال العدائية”، وتلقى علاجًا جسديًا ونفسيًا، لكن الكوابيس استمرت في مطاردته طوال هذه السنوات.

وقالت شقيقته:" إن المشهد المروع بمقتل رفاقه وإصابته لم يغب عن ناظره وتلقى تأهيلًا مكثفًا في مركز شيبا الطبي في "تل هشومير"، إلا أنه رغم مرور هذه السنوات لم يتغلب على الصعوبات التي عاشها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حرب 2014 #انتحار إسرائيلي

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