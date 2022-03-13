الهلال يُلحق أول هزيمة بالشجاعية 23 مباراة بلا هزيمة

غزة/ وائل الحلبي:

ألحق الهلال أول خسارة بالشجاعية منذ بداية منافسات دوري "ooredoo" الممتاز لأندية غزة لموسم 2021-2022، وأول خسارة له بعد (23) مباراة متتالية بدون هزيمة، بفوزه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب اليرموك، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من البطولة.

خسارة الشجاعية تعتبر الأولى له في الموسم الحالي والأولى منذ بداية مرحلة الإياب في الموسم الماضي، حيث حافظ الفريق على كبريائه في 23 مباراة متتالية لم يخسر خلالهم، ليتوقف رصيده بعد الخسارة عند (24) نقطة في المركز الأول بالتساوي مع شباب رفح صاحب نفس الرصيد، فوز الهلال أشعل وتيرة المنافسة على الهرب من مناطق الخطر بعدما رفع رصيده إلى (11) إلا أنه لم يغادر المركز العاشر.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول

البداية جاءت هادئة في ظل غياب الحضور الجماهيري عن المدرجات والذي بدا واضحاً تأثر الشجاعية بغيابه، لكن علاء عطية كان صاحب التهديد الأول بتسديدة صاروخية من ركلة ثابتة مرت بجانب المرمى، ليفرض بعدها الهلال أفضليته على مجريات المباراة وسط تحركات المتألق محمد عبيد، فيما أطاح محمد خليفة بفرصة الهدف الأول بعدما استخلص الكرة من الدفاع وسددها بجانب المرمى.

استمر الهلال في محاولاته وسدد عبد الرحمن عوض كرة جاورت مرمى المنطار بقليل، وتبعه زميله سامي الداعور بمحاولة من كرة رأسية مرت بجانب القائم، حاول الشجاعية تدارك الموقف وقاد عطية هذه المحاولات بتسديدة صاروخية أنقذها الحارس بصعوبة، قبل أن يضع عطية كرة لمحمد الحداد على طبق من ذهب لكن الأخير سدد في نفس المكان الذي يقف به الحارس.

واصل عطية امداد زملائه بالكرات الخطيرة وعاد وقدم الكرة للحداد الذي استعجل في التسديد لتمر الكرة بجانب المرمى بقليل، لينجح الهلال في تحقيق مراده والخروج بشباك نظيفة في الشوط الأول الذي انتهى سلبياً.

الشوط الثاني

الشجاعية أشعل وتيرة المباراة مع بداية الشوط الثاني واندفع بكل قوته للهجوم، وأهدر الحداد فرصة ثانية للتسجيل وتبعه عطية الذي سدد كرة قوية من ركلة ثابتة حولها الدفاع لركنية، قبل أن يسدد مرة أخرى لكن الكرة احتاجت للدقة في التصويب لهز شباك الهلال.

الهلال استثمر اندفاع المنطار الهجومي وقاد محمد عبيد هجمة مرتدة وأرسل كرة رائعة لمحمد خليفة الذي لم يتوانى في وضعها بشباك الحارس أحمد ضهير (57)، حاول عطية تدارك الموقف عاجلاً وسدد كرة قوية من خارج الصندوق إلا أنها كسابقتها جاورت المرمى.

دفع مدرب الشجاعية بالثنائي محمود سلمي ومن قبله أحمد عابد لتزداد المحاولات الهجومية وانحصر اللعب في منطقة جزاء الهلال خلال الدقائق المتبقية، مع محاولات الأخير لاستغلال المساحات في دفاع الشجعان والتي شكلت خطورة مع انطلاقات عبيد السريعة.

عمر العرعير عانى من سوء توفيق غريب في الوصول لشباك الهلال وكاد أن يعدل النتيجة من كرة رأسية إلا أنها لم تعرف الطريق للمرمى الخالي من حارسه، وعاد عطية لإمداد زملائه في الجانب الهجومي ومرر كرة خطيرة لتمر بسلام عن مرمى الهلال، وأهدر العرعير فرصة محققة للتسجيل في اللحظات الأخيرة وتسرع في تسديد الكرة لتمر إلى خارج الملعب ويطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلناً عن فوز الهلال بهدف دون رد للشجاعية.