التفاح يواصل البحث عن الفوز في مواجهة المجمع والبريج يستقبل الحوانين

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يواصل التفاح مساعيه لتحقيق أولى انتصاراته في دوري الدرجة الأولى، عندما يلتقي المجمع الإسلامي في منافسات الجولة الـ13 من البطولة، فيما يستقبل خدمات البريج ضيفه بيت حانون الأهلي في مباراة مهمة للفريقين.

التفاح يلتقي بجاره المجمع الإسلامي على ملعب اليرموك وعينه على تحقيق أول فوز له في مشواره بالبطولة، من أجل إنعاش آماله بالبقاء في دوري الدرجة الأولى في ظل احتلاله للمركز الثاني عشر والأخير برصيد (5) نقاط، ويأمل في أن تبدأ حقبة مدربه الجديد القديم بسام أبو الصادق بفوز يقلب الموازين في مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

عودة أبو الصادق للتفاح قد تكون دافعاً قوياً للفريق من أجل الفوز وحسم النقاط الثلاثة كاملة، إلا أن هذا الأمر لن يكون في متناول اليد خاصة أمام منافس صعب.

المجمع الإسلامي هو الآخر يريد الفوز للعودة إلى الحالة القوية التي بدأ بها المسابقة، قبل أن تتوقف انتصاراته في مبارياته الستة الأخيرة، حيث تعادل في ثلاثة وخسر في مثلها لتتراجع حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود مع تواجده في المركز السادس برصيد (16) نقطة.

وعلى ملعب الدرة يستقبل خدمات البريج ضيفه بيت حانون الأهلي، وعين كل منهما على النقاط الثلاث التي ستكون مكسباً كبيراً للفريق الذي سيحصل عليهم.

ويبحث خدمات البريج عن الهرب من مناطق الخطر في ترتيب الدوري مع تواجده في المركز العاشر برصيد (12) نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن الأقصى الذي يملك نفس رصيد النقاط، ويأمل في أن تكون مباراته أمام الحوانين تحمل معها فوزاً يضع الفريق في موقف أفضل من الحالي.

بيت حانون ينظر للنقاط الثلاث بنفس الأهمية لكنه يريد التمسك بآماله في المنافسة على بطاقتي الصعود، مع تواجده على مقربة منها محتلاً المركز الخامس برصيد (17) نقطة، وسيعمل على العودة بالفوز من أجل بدء مرحلة جديدة في طريق المنافسة حال استمر بتحقيق النتائج الإيجابية في الجولات القادمة.