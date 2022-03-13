مطلوب اخصائية نطق للعمل في جمعية شمس

إعلان توظيف صادر عن جمعية رعاية المعوقين -شمس بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لأخصائي/ـة نطق
المؤهلات المطلوبة :-
- حاصل /ة على شهادة دبلوم في تخصص علاج النطق .
- خبرة عملية مثبتة لا تقل عن ثلاث سنوات .
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- العمل ضمن الفريق.
- لديه/ها دراية بالعمل المؤسسي ومتطلباته.
- أن يكون من سكان غزة فقط .
طريقة التسجيل:
- علي من تنطبق عليه المؤهلات المطلوبة ارسال السيرة الذاتية، على أن يتم كتابة عنوان الرسالة وظيفة "أخصائي/ة نطق " إلى البريد الالكتروني التالي :
- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء 15/ 3/ 2022 الساعة 2 ظهراً.