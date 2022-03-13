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إعلان تيك توك داخلي

مطلوب اخصائية نطق للعمل في جمعية شمس

13 مارس 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن جمعية رعاية المعوقين -شمس بمدينة غزة  تعلن فيه عن حاجتها لأخصائي/ـة نطق

المؤهلات المطلوبة :-

- حاصل /ة على شهادة دبلوم في تخصص علاج النطق .

- خبرة عملية مثبتة لا تقل عن ثلاث سنوات .

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- العمل ضمن الفريق.

- لديه/ها دراية بالعمل المؤسسي ومتطلباته.

- أن يكون من سكان غزة فقط .

طريقة التسجيل: 

- علي من تنطبق عليه المؤهلات المطلوبة ارسال السيرة الذاتية، على أن يتم كتابة عنوان الرسالة وظيفة "أخصائي/ة نطق " إلى البريد الالكتروني التالي : 

[email protected]

- ينتهي التسجيل للوظيفة  يوم الثلاثاء 15/ 3/ 2022 الساعة 2 ظهراً.

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