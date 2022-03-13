مطلوب منسق ميداني للعمل في جمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة منسق/ة ميداني/ة للمشروع من ذوي/ ات الخبرة والكفاءة وفق الشروط التالية:

- الوظيفة: منسق/ة ميداني/ة

- مكان العمل: كافة مناطق قطاع غزة

المهام المطلوبة:

- التشبيك مع المؤسسات القاعدية للوصول إلى الفئة المستهدفة وتحفيزهم على المشاركة بالأنشطة المتنوعة.

- مساعدة منسق المشروع في التنسيق مع شركاء المشروع و المستفيدين.

- إعداد خطة زمنية للزيارات الميدانية والمتابعة.

- إعداد التقارير الدورية للعمل الميداني ورفعها لمنسق المشروع.

- متابعة التقارير الفردية لفريق العمل الميداني ورفعها لمنسق المشروع.

- تقديم الدعم اللوجستي و الفني في تنفيذ خطة المشروع.

- أرشفة المعلومات حول الفئة المستهدفة ضمن قاعدة البيانات التابعة للجمعية.

- مساعدة المنسق في إعداد تقارير المشروع و قصص النجاح بما في ذلك المشاكل والتحديات.

- توثيق أنشطة المشروع.

- قد يكون هناك تكليف بمهمات أخرى ذات صلة بإدارة وتنفيذ المشروع.

المؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الإدارية أو الاجتماعية أو أي تخصص آخر ذو صلة.

- خبرة لا تقل عن سنتين تتضمن عمل في المشاريع الممولة من قبل المؤسسات الدولية.

- خبرة في مجال العمل الميداني وتنسيق المشاريع و العمل المجتمعي.

- الاستعداد للعمل ضمن الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل.

- خبرة في مجال العمل النسوي والنوع الاجتماعي.

- توفر مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة فرق العمل والتفاعل مع الآخرين.

- إجادة تامة لاستخدام الحاسوب وخاصة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل معرفة جيدة باللغة الانجليزية قراءة وكتابة.

طريقة التسجيل

- من تنطبق عليه\ها الشروط السابقة بالرجاء تعبئة الطلب الالكتروني على الرابط التالي :

https://forms.gle/pbooYUEcdqr9zcsD8

- الموعد النهائي للتقدم للوظيفة هو يوم الاربعاء 16-03-2022 الساعة 12:00 ظهراً