مطلوب منسق ميداني للعمل في جمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة منسق/ة ميداني/ة للمشروع من ذوي/ ات الخبرة والكفاءة وفق الشروط التالية:
- الوظيفة: منسق/ة ميداني/ة
- مكان العمل: كافة مناطق قطاع غزة
المهام المطلوبة:
- التشبيك مع المؤسسات القاعدية للوصول إلى الفئة المستهدفة وتحفيزهم على المشاركة بالأنشطة المتنوعة.
- مساعدة منسق المشروع في التنسيق مع شركاء المشروع و المستفيدين.
- إعداد خطة زمنية للزيارات الميدانية والمتابعة.
- إعداد التقارير الدورية للعمل الميداني ورفعها لمنسق المشروع.
- متابعة التقارير الفردية لفريق العمل الميداني ورفعها لمنسق المشروع.
- تقديم الدعم اللوجستي و الفني في تنفيذ خطة المشروع.
- أرشفة المعلومات حول الفئة المستهدفة ضمن قاعدة البيانات التابعة للجمعية.
- مساعدة المنسق في إعداد تقارير المشروع و قصص النجاح بما في ذلك المشاكل والتحديات.
- توثيق أنشطة المشروع.
- قد يكون هناك تكليف بمهمات أخرى ذات صلة بإدارة وتنفيذ المشروع.
المؤهلات المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الإدارية أو الاجتماعية أو أي تخصص آخر ذو صلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين تتضمن عمل في المشاريع الممولة من قبل المؤسسات الدولية.
- خبرة في مجال العمل الميداني وتنسيق المشاريع و العمل المجتمعي.
- الاستعداد للعمل ضمن الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل.
- خبرة في مجال العمل النسوي والنوع الاجتماعي.
- توفر مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة فرق العمل والتفاعل مع الآخرين.
- إجادة تامة لاستخدام الحاسوب وخاصة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
- يفضل معرفة جيدة باللغة الانجليزية قراءة وكتابة.
طريقة التسجيل
- من تنطبق عليه\ها الشروط السابقة بالرجاء تعبئة الطلب الالكتروني على الرابط التالي :
https://forms.gle/pbooYUEcdqr9zcsD8
- الموعد النهائي للتقدم للوظيفة هو يوم الاربعاء 16-03-2022 الساعة 12:00 ظهراً