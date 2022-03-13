غزة: حالتا وفاة و84 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 434 فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي السياق، ذكرت أنها سجلت 414 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248356 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3590 حالة، وإجمالي المتعافين 242809 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1957 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، من بينها 35 حالات خطيرة وحرجة.

وبينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 671424 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين