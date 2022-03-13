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إعلان تيك توك داخلي

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة أوائل وقادة

13 مارس 2022 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مدرسة أوائل وقادة الخاصة تعلن فيه عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات، متميزين بخبرات واسعة في المدارس، ومعدلات عالية في الجامعات، ومواهب مفيدة للطلبة، و مؤهلات تحقق رسالة المدرسة، وبراتب 500$ شهريًا.

التخصصات المطلوبة 

1-  الشريعة

2-  أصول الدين

3-  التربية الإسلامية

4-  اللغة العربية

5-  الرياضيات

6-  اللغة الإنجليزية

7-  الأحياء

8-  الكيمياء

9-  الفيزياء

10-  العلوم العامة

11-  التاريخ

12-  الجغرافيا

13-  الدراسات الاجتماعية ( جغرافيا وتاريخ)

14-  التكنولوجيا

15-  الحاسوب

16-  الوسائط المتعدد( IT ).

17-  التعليم الأساسي

18-  التربية البدنية ( الرياضة).

19-  الفن

طريقة التسجيل 

- يمكن للمؤهلين الراغبين تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/QegDfABozjgggpRm9

- العنوان : مدينة غزة - شارع الرشيد - مقابل النادي البحري .

- التسجيل لكافة محافظات قطاع غزة .

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