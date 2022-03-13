مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة أوائل وقادة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة أوائل وقادة الخاصة تعلن فيه عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات، متميزين بخبرات واسعة في المدارس، ومعدلات عالية في الجامعات، ومواهب مفيدة للطلبة، و مؤهلات تحقق رسالة المدرسة، وبراتب 500$ شهريًا.

التخصصات المطلوبة

1- الشريعة

2- أصول الدين

3- التربية الإسلامية

4- اللغة العربية

5- الرياضيات

6- اللغة الإنجليزية

7- الأحياء

8- الكيمياء

9- الفيزياء

10- العلوم العامة

11- التاريخ

12- الجغرافيا

13- الدراسات الاجتماعية ( جغرافيا وتاريخ)

14- التكنولوجيا

15- الحاسوب

16- الوسائط المتعدد( IT ).

17- التعليم الأساسي

18- التربية البدنية ( الرياضة).

19- الفن

طريقة التسجيل

- يمكن للمؤهلين الراغبين تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/QegDfABozjgggpRm9

- العنوان : مدينة غزة - شارع الرشيد - مقابل النادي البحري .

- التسجيل لكافة محافظات قطاع غزة .