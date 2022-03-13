العراق.. استهداف القنصلية الأمريكية بـ 12 صاروخاً

أعلن جهاز "مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان العراق، أن هجوما بـ "12 صاروخاً باليستيا" استهدف، فجر اليوم، القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق).



وأوضح في بيان صحفي أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديدا من جهة الشرق".



وذكر أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (10:30 بتوقيت غرينتش) استُهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا، كانت موجهة إلى القنصلية الأمريكية في عاصمة الإقليم".



فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية "بشدة" الهجوم الصاروخي على قنصليتها في أربيل، واصفة إياه بأنه "عمل جبان".



وأكدت الخارجية في بيان، فجر اليوم، أن "الهجوم الصاروخي لم يخلف خسائر بشرية ولم تتضرر القنصلية".



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، أن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد أكثر من كيلومترين من المجمع الجديد (مبنى القنصلية).



وأضاف المسؤولون: أن "الهجوم الصاروخي ربما يكون ردا على غارة جوية إسرائيلية في سورية، يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني"، وفق الصحيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين