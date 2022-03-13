وسط دعوات للتصدي لهم.. جماعات متطرفة تدعو لاقتحام"الأقصى"

دعت "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الأربعاء والخميس، بذريعة إحياء ما يسمى يوم "المساخر أو البوريم".

ونشرت الجماعات المتطرفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمناصريها لاقتحام "الأقصى" خلال ساعات الاقتحام اليومية.

ويحتفل اليهود بـيوم "البوريم" في 16 و17 مارس الجاري، فيما ستوافق ليلة النصف من شعبان بالتقويم الهجري في الليلة التالية مباشرة.

وتحاول تلك الجماعات خلال أعيادها، فرض طقوس "البوريم" في المسجد المقدس يومي الأربعاء والخميس، ضمن مسعاها لفرض كامل الطقوس التوراتية داخل المسجد.

ويشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين