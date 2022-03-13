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الاحتلال يعتقل مواطناً شرق خان يونس

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الاحتلال يعتقل مواطناً شرق خان يونس

13 مارس 2022 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطناً،  شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، اعتقلت مواطنا، في العشرينات من العمر، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن قوات الاحتلال تعتقل سنويا عشرات المواطنين على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وتحظر قوات الاحتلال، على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، (المنطقة العازلة)، إذ تطلق النار على كل من يتواجد فيها أو تعتقلهم.

ويضاف هذا الاعتقال إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #اعتقالات #قوات الاحتلال #المقاومة الفلسطينية

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