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وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث في الخليل

12 مارس 2022 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر طبية مساء اليوم السبت، وفاة مواطن (57 عامًا) متأثرًا بإصابته الخطيرة قبل أيام نتيجة تعرضه لحادث دعس في بلدة إذنا جنوب غرب محافظة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة الضفة العقيد لؤي ارزيقات، إن عمليات الشرطة تلقت بلاغًا حول تعرض مواطن لحادث دعس في بلدة إذنا من قبل سائق مركبة غير قانونية، وأدخل إلى المستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليم الجثة لذويه حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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