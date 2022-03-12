200 مليون دولار منحة مساعدات أمريكية عسكرية جديدة لكييف

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وافق اليوم على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركيّة، أنّه وبهذا القرار يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية المقدمة لأوكرانيا على مدى العام المنصرم إلى 1.2 مليار دولار، وفي مذكرة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وجّه بايدن بتخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا، حيث من الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلاً عن توفير التعليم والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.

ويُشار إلى أنّ هذه المساعدات تأتي بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من أيلول/ سبتمبر.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ قال إنّ "هذا الوضع تطلّب تنفيذ عملية لنزع السلاح من أوكرانيا، وحماية المدنيين في دونباس"، فيما ردّت الدول الغربيّة على تحرّك موسكو بفرض عقوباتٍ اقتصاديّة غير مسبوقة على روسيا.

المصدر / وكالات