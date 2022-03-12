فلسطين تحرز ذهبيتين وثلاث برونزيات ببطولة الأردن للجوجيتسو‏

أعلن الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو، اليوم السبت، إحرازه خمس ميداليات ملونة في ختام بطولة المملكة الأردنية للجوجيتسو، التي تقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الأردني.

وقال الاتحاد عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، إن لاعبَيه محمد أنور عودة الله، وأحمد شرف عودة الله، حصلا على الميدالية الذهبية، فيما حصل كل من عز الدين أنور عودة الله، ومحمد عدلي، ويمان موسى، على الميدالية البرونزية، فيما شارك مدرب المنتخب أحمد خفش كحكم في البطولة.

من جهته؛ قال رئيس الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو، غسان أبو مطر، إنه بالرغم من الصعوبات القانونية وإجراءات السفر المتعلقة بجائحة كورونا؛ إلا أن الاتحاد بذل جهودا حثيثة، بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الفلسطينية، لتسهيل سفر بعثتنا الفلسطينية للمشاركة في هذا المحفل العربي الهام، بهدف اكتساب أبطالنا الخبرة والاحتكاك مع أبطال الأردن والعرب.

وأشاد أبو مطر بالمشاركة الفلسطينية هذا العام، مؤكدا أن فلسطين تسعى إلى تنظيم بطولة عربية للجوجيتسو، بالشراكة مع الاشقاء في الاتحاد الأردني.

واختتمت مساء أمس الجمعة منافسات بطولة المملكة الأردنية للجوجيتسو، بمشاركة 320 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، والتي تقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الاردني للجوجيتسو، وبمشاركة فلسطين من كلا الجنسين.

والجوجيتسو إحدى أساليب الدفاع عن النفس، وتعد فنا عسكريا تقليديا، كما أنها فن قتالي لا يعتمد على استخدام الأسلحة، وإنما شل حركة الخصم لإخضاعه والسيطرة عليه، وتطورت هذه الرياضة بين محاربي الساموراي في اليابان خلال القرن السابع عشر.

المصدر / فلسطين أون لاين