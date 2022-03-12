خلافات حادة تتعلق بـ "تمثيل الأسرى" وراء تأجيل المؤتمر الثامن لـ "فتح"

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم، إنّ خلافات حادة نَشبت داخل حركة "فتح" بعدما رفضت اللجنة التحضيرية، التي يرأسها محمود العالول وتضمّ في عضويتها حسين الشيخ، تمثيلَ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ ما تسبب في تأجيل المؤتمر الثامن للحركة حتى شهر مايو/أيار المقبل.

وذكرت الصحيفة أنّ رفض اللجنة التحضيرية تمثيل الأسرى يعني استبعاد القيادي البارز الأسير مروان البرغوثي من اللجنة المركزية لـ"فتح"، بالإضافة إلى حرمان أنصاره داخل السجون وخارجها من الحصول على مناصب مهمّة في هيكلية الحركة.

ونقلت عن مصادر قولها إنّ الشيخ، مسؤول ملفّ اللجنة اللوجستية التي ستؤمّن حضور الأعضاء والمكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، قدَّم قبل أسبوعين ورقةً إلى أعضاء "التحضيرية" يقول فيها إنه يتعذّر إشراك الأسرى بفعل الأوضاع المعقّدة في سجون الاحتلال، إلى جانب رفضه أيّ تنسيق بخصوص أسرى "فتح".

وأفادت بأنّ أتباع البرغوثي اتّهموا الشيخ بمحاولة استبعاد رموز الأسرى من قيادة الحركة، وإحلال شخصيات أخرى مكانهم في المجلسَين الثوري والمركزي.

وأضافت: "على خلفية ذلك، طالب جبريل الرجوب، عضو "المركزية" المكلف بملفّ الأسرى، بأن يتمّ التشاور مع هؤلاء، وأن يُكلَّف الأسير كريم يونس بإجراء المشاورات، في تجاوز واضح لمكانة البرغوثي بالنسبة إلى أسرى "فتح"، وهو ما فجّر انتقادات حادّة في أوساط الأخيرين، لتفشل المشاورات قبل استكمالها".

ووفق الصحيفة فإنّ الردود التي وصلت من السجون دفعت نحو تأجيل المؤتمر حتى بداية مايو؛ لإفساح المجال أمام يونس لإقناع عناصر الحركة في المعتقَلات بقبول ما تطرحه اللجنة التحضيرية من تقليص لتمثيل الأسرى.

وأضافت أنّ من بين المبرّرات الداخلية التي ساقتها "التحضيرية" للتأجيل، عدم استكمال اللجنة أعمالها في بعض الملفّات المتعلّقة بانعقاد المؤتمر، وكذلك التحضير للانتخابات المحلّية في فترتها الثانية خلال الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أنّ رئيس السلطة محمود عباس أوصى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة "فتح" بألّا يتجاوز عدد الأعضاء 1200، ضمن معايير ونسب محدّدة للأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء "فتح" الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.

وكان المتحدث باسم "فتح" إياد نصر أعلن يوم 8 مارس تأجيل انعقاد المؤتمر العام الثامن للحركة؛ بقرار من عباس، بعد أن كان من المقرر عقده في 21 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف نصر، في تصريح مقتضب عبر صفحته في "فيسبوك"، أنّ المؤتمر سيؤجّل "إلى النصف الثاني من أيار القادم وفق قرار الرئيس، على أن تستمر اللجنة التحضيرية في أعمالها".

المصدر / فلسطين أون لاين