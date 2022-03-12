إشهار كتاب التاريخ المصور لمدينة أم الفحم للشيخ رائد صلاح

نظم المركز الجماهيري في مدينة أم الفحم أمس، أمسية حفل إشهار كتاب التاريخ المصور لمدينة أم الفحم من تأليف فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، ورئيس لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة.

"صفحات من التاريخ المصوّر لأم الفحم"، جمع فيه صلاح عدداً من الموضوعات التاريخية المصورة، مرت بها مدينة أم الفحم منها: المسيرة النضالية الفحماوية، المسيرة الإغاثية الفحماوية، هبة الروحة، مسيرة العمل البلدي الفحماوية، النهضة الشبابية الفحماوية، مسيرة التعليم في أم الفحم، مسيرة الرياضة في أم الفحم.

كما ضم الكتاب عناوين أخرى منها: انتماء أم الفحم وامتدادها، بين الجراح والصمود، مسيرة الحفاظ على الأرض والبيت، صيانة وإعمار المقدسات والمسجد الأقصى المبارك، الصلحة الفحماوية والتكافل الفحماوي، العمل التطوعي، الطفولة الفحماوية، النهضة النسائية الفحماوية، مسيرة نموّ الخدمات الصحية الفحماوية، الصحوة الوطنية والإسلامية في أم الفحم، التماسّ الاضطراري مع المؤسسة الإسرائيلية، وغيرها من الموضوعات.

وكتب صلاح في مقدمة كتابه: "حول هذا الكتاب (صفحات من التاريخ المصور لأم الفحم) أرجو أن نتحرر من “أنا” الفردية ومن “نحن” الحزبية، مع التأكيد أن تاريخ أم الفحم ليس تاريخ فرد ولا تاريخ حركة ولا تاريخ حزب ولا تاريخ لجنة أو هيئة أو مؤسسة، بل هو تاريخ طويل تراكمت فيه جهود أجيال ومواقف رجال ومشاهد نضال، وكان فيه الصواب والخطأ، وشهد لحظات القوة والضعف، وعصفت به سنة المدّ والجزر، ومرّ على محطات الشهادة والجراح والسجون، وارتسمت فيه الابتسامات، وسالت فيه الدموع، ورافقته الأفراح والأحزان، ولم يتوقف هذا التاريخ عند مشهد أو محطة أو حدث، بل لا يزال ينمو مع تعاقب الليل والنهار إلى أن يشاء الله".

المصدر / فلسطين أون لاين