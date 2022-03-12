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الاحتلال يصادق على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية في القدس

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الاحتلال يصادق على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية في القدس

12 مارس 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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صادقت ما تُسمّى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة  في مستوطنة "بسغات زئيف"، المُقامة على أراضي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت صحيفة عبرية إنّ المُخطّط في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دُونُمًا، ويتضمّن حوالى 730 وحدة استيطانية سيتمّ بناؤها في 14 مبنًى سكنيًّا يصل ارتفاعها إلى 12 طابقًا.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى الوحدات الاستيطانية، فإنّ المُخطّط يشمل 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، كما سيتمّ تخصيص حوالى 16 دونمًا للمساحات المفتوحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #استيطان

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