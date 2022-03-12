الأعسم يرحب بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيّي الداخل المحتل

النقب-غزة/ صفاء عاشور:

رحب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، بقرار القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الأعسم، في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "نرحب وندعم كل هيئة تقف إلى جانبنا في النقب لدعمنا ومساندتنا في الحصول على حقوقنا".

ولفت إلى أن أهالي النقب بحاجة ماسة ليشعروا بأن هناك من يقف إلى جوارهم خاصة في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وأضاف الأعسم:" في السنوات الماضية كنا نشعر أننا لوحدنا في الميدان وفي مقاومة المحتل ضد محاولاته تهجيرنا من أراضينا، حيث كان الدعم الموجه لأهالي النقب قليل ولا يذكر رغم المعاناة الشديدة".

واستدرك:" ولكن خلال العام الماضي والحالي ومع التركيز الإعلامي الفلسطيني على أوضاع أهالي النقب، دفع أخبارهم لتتصدر وسائل الإعلام المحلية والدولية وهو ما أعطاهم جرعات من الأمل والطاقة ليستمروا في النضال".

وقال الأعسم، إن شعور أهالي الداخل والنقب، بوقوف إخوانهم الفلسطينيين إلى جانبهم ودعمهم معنوياً سيقوى من عزيمتهم وسيجعلهم يشعرون بأن هناك شركاء لهم في النضال والمصير والمطالبة بالحق بالأرض والوطن.

وأُعلن في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، عن تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، حيث تتكون الهيئة من الفصائل الوطنية والإسلامية ومكونات وطنية وأهلية ومجتمعية وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير وشخصيات دينية.