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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

12 مارس 2022 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 مارس).

وفيما يلي تفاصل الإعلان كاملة وكشوفات السفر:

🔸 الحافلات: الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/13) اضغط هنا.

🔸 الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/11): اضغط هنا.

🔻 التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹 ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹 ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #معبر رفح #وزارة الداخلية

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