الأسير الرزة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد إنتزاع قرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري

أعلن مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، مساء اليوم، أن الأسير حسام الرزة، قرر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن انتزع قراراً من سلطات الاحتلال بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وأفاد "حنظلة"، بأن الأسير الرزة (67 عاماً)، علّق إضرابه عن الطعام الذي يخوضه منذ 12 يوماً، بعد أن انتزع قرارًا بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وحوّلت سلطات الاحتلال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسام الرزة، من مدينة نابلس للاعتقال الإداري لمدة ستّة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الرزة، في السادس عشر من شهر يناير الماضي، بعد مداهمة منزله في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهو والد الأسير المحكوم إداريًا بدر الرزة.