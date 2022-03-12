فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الزبارقة لـ"فلسطين أون لاين": تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيّي الداخل "مشرف"

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الأسير الرزة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد إنتزاع قرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري

العاروري يلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ويبحث معه أوضاع اللاجئين

دعوات استيطانية لفرض طقوس "البوريم" في الأقصى

الأعسم يرحب بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم واسناد فلسطيني الداخل المحتل

الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

4 شهداء وإصابة 9 إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة تُصدر تنويهًا للمسافرين المرجعين الخميس الماضي

7 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

إعلان تيك توك داخلي

الأسير الرزة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد إنتزاع قرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري

12 مارس 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
...
الأسير حسام الرزة ينتصر على السجان (صورة أرشيفية)

أعلن مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، مساء اليوم، أن الأسير حسام الرزة، قرر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن انتزع قراراً من سلطات الاحتلال بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وأفاد "حنظلة"، بأن الأسير الرزة (67 عاماً)، علّق إضرابه عن الطعام الذي يخوضه منذ 12 يوماً، بعد أن انتزع قرارًا بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وحوّلت سلطات الاحتلال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسام الرزة، من مدينة نابلس للاعتقال الإداري لمدة ستّة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الرزة، في السادس عشر من شهر يناير الماضي، بعد مداهمة منزله في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهو والد الأسير المحكوم إداريًا بدر الرزة.

إعلان فيسبوك داخلي
#نابلس #سجون الاحتلال #اعتقال إداري #حسام الرزق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة