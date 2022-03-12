4 شهداء وإصابة 9 إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة الأسبوع الماضي

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي مواجهات مع قوات الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وتنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار، وإصابة جنود ومستوطنين.

ووثق تقرير الحصاد الأسبوعي الصادر عن الدائرة الإعلامية لحكرة حماس في الضفة الغربية، استشهاد أربعة شبان من القدس ونابلس ورام الله، ورصد 86 نقطة مواجهة، منها عمليتا طعن وعملية دهس و10 عمليات إطلاق نار و14 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، كما أصيب 9 جنود ومستوطنين.

ففي يوم أمس الجمعة أحصي 8 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال، أبرزها في كفر قدوم، بيتا، باب الزاوية، بيت دجن، الحاجز الشمالي لقلقيلية.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة كفر راعي، والعرقة بجنين.

كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي يوم الخميس أحصيت 10 نقاط مواجهة على عدة محاور في مدن طولكرم وجنين والخليل وبيت لحم.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وبلدة جبع في جنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال قرب حاجز الأنفاق غرب بيت لحم، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة جبع جنوب جنين.

ورصدت يوم الأربعاء 9 نقاط مواجهة في ضواحي القدس والخليل ونابلس وقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في حاجز حوارة، ومخيم عسكر بنابلس.

واستشهد يوم الثلاثاء أحمد حكمت سيف (23 عاما) من برقة قضاء نابلس متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال.

وأحصيت 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية والنقب.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال بالحجارة في مخيم الجلزون برام الله، وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت دير أبو مشعل.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدف الاحتلال في قرية تل بنابلس، ومستوطنة بيت إيل في رام الله.

وفي يوم الاثنين استشهد عبد الرحمن جمال قاسم (22 عامًا) من مخيم الجلزون برام الله بعد تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة جنديين من قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.

كما أصيب جنديان في عملية دهس في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والتي شهدت أيضاً القاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة في أنحاء متفرقة من مدن القدس وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم وأريحا.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال والمستوطنين بالزجاجات الحارقة في السيلة الحارثية، وأبو ديس، ومستوطنة عوفرا، ومستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي رام الله.

أما يوم الأحد فاستشهد كريم جمال القواسمي ( 19 عامًا) من بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة أدت لإصابة جنديين من قوات الاحتلال.

كما استشهد يامن نافز جفال (16 عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.

وأحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في جبل جرزيم ، وحاجز بيت فوريك في نابلس.

وألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة الرملة المحتلة، وبلدة أبو ديس شرق القدس.

ويوم السبت أحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل وجنين وطولكرم ورام الله ونابلس وقلقيلية.

وأصيب مستوطنان بعد رشقهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما نفذت عملية إطلاق نار صوب مصانع جيشوري الاستيطانية، وألقيت زجاجات حارقة صوب الحاجز العسكري في شارع الشهداء بالخليل، وقرية النبي صالح برام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين