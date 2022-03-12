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العاروري يلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ويبحث معه أوضاع اللاجئين

12 مارس 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء بين العاروري والحسن

استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في مكتب الحركة ببيروت، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.

وحضر اللقاء ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، والمتحدث باسم الحركة ونائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، بحسب بيان لحماس.

وقال البيان، إن اللقاء استعرض أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص.

وأَضاف البيان، أن قيادة الحركة قدمت شرحاً وافياً حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، مثنية على دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الحسن في عملها الدؤوب لمقاربة قضايا اللجوء كافة.

ودعت قيادة حماس، إلى ضرورة العمل الجاد من أجل منح اللاجئين حقوقهم  الإنسانية والاجتماعية، وتمكينهم من العيش بكرامة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان حالياً.

وأكد العاروري حرص حماس على العمل الفلسطيني المشترك، ووحدة الموقف الفلسطيني، وأمن المخيمات واستقرارها، وأنها لن تؤثر سلباً على أمن لبنان ووحدته، مشدداً على رفض الشعب الفلسطيني في لبنان لكل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة.

بدوره، قدم الحسن شرحاً وافياً حول أهمية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ودورها في مقاربة الملف الفلسطيني من جوانبه المختلفة، واعداً بالوصول إلى الأهداف المرجوة من تأسيس اللجنة، والتي تتمثّل في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين من العيش الكريم، والتخفيف من معاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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