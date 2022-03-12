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الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

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دعا لتحقيق "وحدة حقيقية تشمل الكل الفلسطيني"

الزبارقة لـ"فلسطين أون لاين": تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطيني الداخل "مشرف"

12 مارس 2022 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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النقب المحتل-غزة/ صفاء عاشور:

ثمن منسق لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب جمعة الزبارقة، قرار القوى الوطنية والإسلامية في غزة، تشكيل الهيئة الوطنية لدعم واسناد فلسطيني الداخل المحتل، ووصفه بأنه "مشرف".

وقال الزبارقة لـ"فلسطين أون لاين": "نقدر عالياً هذا القرار ونحترم القائمين عليه والداعين له"، مؤكداً "أن مثل هذا القرار سيرفع معنويات فلسطيني الداخل المحتل في مواجهتهم لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضدهم".

وأشار أن النضال والتضامن الشعبي أمر مهم وضروري خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، خاصة أهالي مدينة القدس في أحيائها المختلفة والأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف الزبارقة :"إن التعاطف الشعبي مع أبناء الشعب الفلسطيني في أي مكان هو أمر ضروري وله أثر قوى على قرارات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها قرار تجميد هدم بيوت أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

وأكمل "صمود أهالي الشيخ جراح ومن خلفهم أبناء الشعب الفلسطيني، كان السبب وراء تراجع الاحتلال عن قراراته ضد الحي المقدسي"، مطالباً باستمرار التضامن الشعبي بين الفلسطينيين كلفة في جميع قضاياهم الوطنية.

وأكد الزبارقة، أن ما يمر به الفلسطينيين يُحتم على الجميع السعي لتحقيق "وحدة حقيقية تشمل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشدداً على أن هذا هو المسار والاتجاه الصحيح الذي يجب أن يسير فيه الجميع.

وأُعلن في غزة ظهر اليوم السبت، عن تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل"، بمبادرة من الفصائل الوطنية والإسلامية ومكونات وطنية وأهلية ومجتمعية وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير.

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