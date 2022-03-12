الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

أعلن منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية القيادي خالد البطش، اليوم السبت، عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر صحفي تلا اجتماع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة: "رسالتنا لأهلنا في الداخل المحتل إن كل ممارسات الاحتلال لن تمر فأنتم ليسوا وحدكم ومقاومتنا وأرواحنا معكم".

وأضاف: "وحدة شعبنا في الداخل والخارج هي الركيزة الأساسية في مواجهة مشاريع التصفية"، مشيراً إلى أن "معركة سيف القدس وحدت شعبنا في كل الأراضي المحتلة".

وشدد على أن الطريق لاستعادة الحقوق تكمن في الوحدة والمقاومة، وقال: "سنكون أوفياء للدماء الفلسطينية التي سالت دفاعا عن الأرض والثوابت".















المصدر / فلسطين أون لاين