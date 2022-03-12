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"الجهاد الإسلامي": سنضع برنامجاً للفعاليات الشعبية المساندة لشعبنا في الداخل المحتل

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"الجهاد الإسلامي": سنضع برنامجاً للفعاليات الشعبية المساندة لشعبنا في الداخل المحتل

12 مارس 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب (أرشيف)

أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم السبت، أن اجتماع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية صباحاً جاء للإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لمساندة أهلنا في الداخل المحتل، وسنضع برنامجا للفعاليات الشعبية المساندة لشعبنا في الداخل المحتل.

وقال في تصريح  لـ قناة الأقصى: "هناك عدة اتصالات سنجريها مع ممثلي الجماهير الفلسطينية في الضفة والداخل المحتل من أجل تنظيم فعاليات شعبية وقانونية وسياسية لمساندة أهلنا في الداخل المحتل". 

ودعا إلى "وحدة شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده من أجل التصدي للقرارات الصهيونية التي تستهدف أهلنا في القدس والداخل المحتل".

وحذر شهاب من وجود "مخطط كبير يستهدف أهلنا في الداخل المحتل، ونؤكد أن غزة في قلب الصراع مع الاحتلال، ولن تتخلى عن دورها في إسناد أهلنا في الداخل المحتل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الداخل المحتل #الجماهير الفلسطينية

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