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مع تعافي 491 حالة

غزة: 7 حالات وفاة و37 إصابة جديدة بـ"كورونا"

12 مارس 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 197 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 491 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248272 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3922 حالة، وإجمالي المتعافين 242395 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1955 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، من بينها 39 حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 671424 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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