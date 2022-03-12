إصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، امس الجمعة ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فعند باب الزاوية وسط محافظة /الخليل/، أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أفادت مصادر محلية بأن الجنود الاسرائيليين أطلقوا الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي قرية كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعدما استهدفهم جيش الاحتلال بقنابل الغاز خلال قمعه للمسيرة الأسبوعية السلمية للأهالي، مناهضة للاستيطان، ومطالبة بفتح الطريق الرئيسي للقرية المغلق منذ 17 عاما.

وتأتي هذه الأحداث بعد إصابة ثلاثة فلسطينيين، في وقت سابق من يوم الجمعة ، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن .

المصدر / فلسطين أون لاين