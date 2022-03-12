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مطلوب مسوقات للعمل في مجال التسويق الالكتروني

12 مارس 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة دريم للتسويق الالكتروني بحاجتها لمسوقات للعمل في مجال التسويق الالكتروني وتلي سيلز لصالح شركة دريم للتسويق الالكتروني 

شروط التسجيل: 

1- أن تكون المسوقة لبقة المظهر

2- القدرة على الالتزام بمواعيد العمل يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً

3- يشترط أن تكون المتقدمة من سكان مدينة غزة

4- القدرة على الإقناع والتحدث بشكل لبق مع العملاء

5- العمل يكون تسويق مقابل العمولة أو بتحديد تارجت وذلك يتم الاتفاق عليه خلال العقد بين الطرفين

طريقة التسجيل: 

- من يجد لديه الشروط السابقة يرجى إرسال الاسم رباعي ورقم الجوال وعنوان السكن والعمر  وإرسال السيرة الذاتية (cv) على الجيميل المرفق ادناه

[email protected]

- العنوان / غزة مفترق فلسطين شارع الشهداء عمارة الغصين الطابق الثاني

-   آخر موعد للتسجيل للتقدم للعمل يوم الاثنين الموافق 14/3/2022

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