مطلوب مسوقات للعمل في مجال التسويق الالكتروني

إعلان توظيف صادر عن شركة دريم للتسويق الالكتروني بحاجتها لمسوقات للعمل في مجال التسويق الالكتروني وتلي سيلز لصالح شركة دريم للتسويق الالكتروني
شروط التسجيل:
1- أن تكون المسوقة لبقة المظهر
2- القدرة على الالتزام بمواعيد العمل يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً
3- يشترط أن تكون المتقدمة من سكان مدينة غزة
4- القدرة على الإقناع والتحدث بشكل لبق مع العملاء
5- العمل يكون تسويق مقابل العمولة أو بتحديد تارجت وذلك يتم الاتفاق عليه خلال العقد بين الطرفين
طريقة التسجيل:
- من يجد لديه الشروط السابقة يرجى إرسال الاسم رباعي ورقم الجوال وعنوان السكن والعمر وإرسال السيرة الذاتية (cv) على الجيميل المرفق ادناه
- العنوان / غزة مفترق فلسطين شارع الشهداء عمارة الغصين الطابق الثاني
- آخر موعد للتسجيل للتقدم للعمل يوم الاثنين الموافق 14/3/2022