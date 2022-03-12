رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:

تتجه السلطة الفلسطينية لإعادة تشغيل كازينو أريحا، باتفاق بين رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم ليفي، وطارق عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس.

وتريد السلطة من خلال إعادة إحياء مشروع كازينو أريحا، الذي يعد إحدى ثمار اتفاقيات أوسلو، إحياء ما يسمى شعار "السلام الاقتصادي"، وسط تجاهل للمبادئ الإسلامية، والرفض الشعبي لهذا المشروع.

وكشفت وثيقة أن هناك اتفاقية تم توقيعها في (تل أبيب) في الثاني عشر من كانون الثاني 2022، الساعة 11 صباحًا، تتضمن ما وصفته بالمبادئ العامة للتعاون والإطار القانوني لإعادة افتتاح الكازينو.

ووفق الوثيقة، يشترط على السلطة تبادل المعلومات مع الاحتــلال من أجل صياغة اتفاقية مفصلة والحصول على تراخيص إعادة تشغيل كازينو أريحا.

وأظهرت الوثيقة المسربة توقيع طارق محمود عباس برقم هوية 410241699 وطارق أحمد عبد الهادي بدران "النتشة" برقم هوية 939567368 من طرف السلطة الفلسطينية، فيما مثل الاحتلال الإسرائيلي هاييم ليفي برقم هوية 043288794.

بدوه، أكد الناشط في مكافحة الفساد، فايز سويطي، أن هناك عددًا محدودًا من المتنفذين الذين يملكون كل مقدرات السلطة كاملة، عملوا على إجراء تنسيق وتوافق مع الاحتلال على إعادة تشغيل كازينو أريحا.

وقال سويطي في حديثه لـ"فلسطين": "إعادة تشغيل كازينو أريحا له دلالات كثيرة، لكونه المشروع الوطني للسلطة، وهو يساهم في تحقيق إيرادات مالية شهرية عالية للسلطة، وهو ما تريده لتحقيق مكاسب شخصية من بعض الأشخاص".

وأضاف سويطي: "إعادة تشغيل كازينو أريحا يعد أحد أشكال الفساد السياسي لدى السلطة والمستمر في جميع مؤسساتها المختلفة".

وأوضح أن في حالة إعادة السلطة تشغيل كازينو أريحا، ستشهد الضفة الغربية مظاهرات شعبية غاضبة في الشوارع، لكونه مشروعًا لا ينسجم مع الشريعة الإسلامية، أو العادات والتقاليد للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الشارع سيشكل ضغطًا كبيرًا على السلطة، حال أعادت تشغيل الكازينو، الذي ستكون إيراداته المالية المقدرة بمليون شيكل شهريًا، لعدد محدود من قيادات السلطة، والأسماء التي أعلن عنها في الوثيقة المسربة.

من جانبه، أكد عضو الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف، أن نية السلطة إعادة تشغيل كازينو أريحا، يعكس انفصامًا كبيرًا بين السلطة والشعب وتوجهات المواطنين، وتعزيز صمودهم من أجل مقاومة الاحتلال الذي يهود القدس، والأرض.

وقال عساف في حديثه لـ"فلسطين": "في حالة تم إعادة تشغيل الكازينو من قبل السلطة، سيتحرك المواطنون خاصة مع الفساد وغلاء الأسعار، والتفرد، إضافة إلى قضايا كثيرة يعانيها الناس في الضفة الغربية".

وأضاف عساف: "عادة الوظيفة من كازينو أريحا فائدة لمتنفذين في السلطة، والأهم من ذلك حرف البوصلة وإشغال الناس في قضايا ومجالات بعيدة عن الهم الأول لهم وهو الناس.

يشار إلى أن "كازينو أريحا" تم افتتاحه في أيلول/سبتمبر عام 1998 وسط معارضة فلسطينية واسعة شعبية وسياسية، حتى في صفوف حركة فتح ومن بعض المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأغلق الكازينو في تشرين أول/ أكتوبر 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية، وتفجر الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي امتدت إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948.