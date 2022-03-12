غزة الرياضي يستعيد مدافعه ثائر أبو عبيدة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزة الرياضي، لاعبه ثائر أبو عبيدة، بعد غياب دام ثلاثة أشهر، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

وشارك أبو عبيدة في الدقائق الأخيرة من المباراة السابقة للفريق أمام شباب جباليا، تمهيداً للعودة تدريجيا للمباريات.

ويعتبر أبو عبيدة من أفضل المدافعين في غزة، وتعتبر عودته إضافة قوية لخط دفاع الفريق.

وفي سياق منفصل، ما زال محمد أبو ناجي وحسن الحمامي، يغيبان عن تدريبات فريقهما الصداقة بسبب معاناتهما من الإصابة منذ بداية الموسم الحالي، وربما يعودان بعد شهر رمضان المبارك.