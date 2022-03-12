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10 لاعبين يغيبون عن الجولة "13" بدوري الدرجتين الممتازة والأولى

12 مارس 2022 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

تنطلق اليوم منافسات الجولة 13 من بطولة دوري الدرجتين الممتازة والأولى، على عدة ملاعب في قطاع غزة، بغياب 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

ولن يلعب مع اتحاد الشجاعية لاعبه محمد دهمان أمام الهلال بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، ولذات السبب سيحرم الهلال من لاعبه محمد حسان.

ويفتقد فريق شباب رفح لاعبه مؤمن البواب بسبب معاناته من الإصابة، بينما لا يزال محمد أبو ناجي وحسن الحمامي يواصلان غيابهما عن الفريق لعدم شفائهما من الإصابة.

ويغيب عن فريق أهلي النصيرات في مباراته أمام ضيفه نماء، لاعبيه أيمن الحواجري، وإياد النبريص، ومحمد أبو شمالة، الأول لحصوله على بطاقة حمراء، والثاني لتراكم البطاقات الصفراء، والثالث للسفر، بينما يلعب الفريق الضيف مكتمل الصفوف.

ويلعب الزوايدة مباراته أمام مضيفه خدمات جباليا دون نجمه الأبرز خالد السيد للإصابة، فيما يفتقد خدمات جباليا  للاعبه محمد بعلوشة لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، بينما استبعد المدرب اللاعبين سالم رضوان وجهاد شامية.

 

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#رياضة

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