انطلاق فعاليات معرض شركات الأسنان الثاني بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أطلق اتحاد شركات الأسنان الفلسطيني، فعاليات معرض شركات الأسنان الثاني في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة والأطباء وطلبة الجامعات ولفيف من نخبة المجتمع.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته 3 أيام متتالية 25 شركة تتنوع ما بين شركات تقدم مستلزمات طب الأسنان ومعامل تصنيع ومراكز الأشعة.

ومن الشركات المشاركة في المعرض، شركة زهرة البيلسان، وشركة VIP، وشركة Gaza Dent، وشركة جراند دنت، وشركة خصوان (المركز الدولي)، وشركة ترانس أورينت، وشركة سليلة، وشركة ريو جولف، وشركة موراج دنت، وشركة حبوش ادفنسيدتك، وشركة سولي دنت، وشركة الإتحاد دنت، وشركة أرفلون، وشركة ريماكو.

ويهدف المعرض إلى الرقي بالخدمات المقدمة من الشركات وتحسين كفاءتها بحيث تنعكس على المواطن، ويقدم المعرض لزائريه أحدث ما توصل إليه طب الأسنان.

وتخلل المعرض العديد من المحاضرات المجانية التي يقدمها عدد من المختصين والخبراء.

وأوضح عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان د. جمال نعيم أن المعرض يُعد ركنًا أساسيًا في طب الأسنان، حيث إنه يجمع تحت سقف واحد الشركات والأطباء.

وبين نعيم الذي يُعد أحد القائمين على إعداد المعرض لصحيفة "فلسطين" أن التحضير للمعرض استغرق ستة أشهر، وأن زواياه خصصت لتحاكي المعارض الدولية ليكون نموذجا يُحتذي به من التصميم والترتيب والعرض.

وأشار نعيم إلى أن ما يميز المعرض هذا العام عن سابقه أنه يوفر محاضرات علمية تقدم بشكل مجاني لتثري الناحية العلمية والعملية للطلبة وأطباء الأسنان والمهتمين.

ودعا نعيم جميع أطباء الأسنان إلى زيارة المعرض للتعرف على الجديد في طب عالم الأسنان والحداثة التي توصلت إليها الأجهزة والمعدات في هذا المجال، مؤكداً أن العقبات التي يضعها الاحتلال على المعابر، واستمرار فرضه الحصار حالت دون تنقل أطباء الأسنان من قطاع غزة والمشاركة في الورش والندوات والمعارض الدولية.

وتُشارك شركة "جراند دنت" في المعرض، وأوضح مسؤولها أبو فراس الكحلوت أن المشاركة الهدف منها وضع الأطباء والمؤسسات التي تعمل في طب الأسنان في جديد مستلزمات طب الأسنان.

وبين الكحلوت لصحيفة "فلسطين" أن شركته تحرص على حضور معارض دولية للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان خاصة في مجال زراعة الأسنان والتقويم، والحشوات وأنواعها، واستخدام التكنولوجيا في طب الأسنان.

بدوره قال المسؤول في شركة سليلة لطب الأسنان أيمن سليلة إنهم يواظبون على حضور المعارض والفعاليات التي تهدف إلى الارتقاء بطب الأسنان محلياً ودولياً.

وبين سليلة لصحيفة "فلسطين" أن شركته بدأت نشاطها كمستودع للأدوية أسسه والده في عام 1968، ثم تطور نشاطهم حتى أصبحوا وكلاء لــ 12 شركة دولية، وتمتلك الشركة معامل وعيادات في مناطق مختلفة داخل قطاع غزة.

وبين أبو سليلة أن الأجهزة المعروضة داخل المعرض من أفضل الأجهزة المجودة على المستوى الدولي، وأن إقامة المعرض رسالة تحدٍّ على أن قطاع غزة قادر على الصمود والرقي رغم التحديات.

يجدر الإشارة إلى أن نحو ألفي طبيب يعملون في مهنة طب الأسنان، وأكثر من 1300 طالب قيد الدراسة.

وتأسس اتحاد شركات الأسنان في الأراضي الفلسطينية عام 2008.