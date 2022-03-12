الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لتساقط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة اليوم السبت، والتي تبقى دون معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتقطعة من الأمطار، تكون على شكل زخات بردية في الجبال أحياناً، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وملموس مع أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة أحياناً، والله تعالى أعلم

ويوم غدٍ الأحد يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية. ويسود طقس بارد بشكل عام في معظم المناطق نهاراً. ليلاً يصبح الطقس شديد البرودة وكذلك الحال فجراً. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلم.

أما الإثنين فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 8-10 درجات، ويسود طقس غائم جزئياً وبارد بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر مجدداً وتسود أجواء شديدة البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم

المصدر / فلسطين أون لاين