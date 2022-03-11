فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ذهبيتان و4 فضيات لفلسطينيات بمسابقة طهي في مصر

البرغوثي: الاحتلال متخوف من تصاعد الأوضاع خلال شهر رمضان القادم

مرتضى منصور يطرد لاعبين من الزمالك بعد هزيمته الأخيرة

الجيش الروسي يحاصر كييف .. هل يسيطر عليها الليلة؟

الاقتصاد بغزة تنشر قائمة أسعار السلع الأساسية وتدعو للإبلاغ عن المحتكرين

المدهون: يجب توفير شبكة أمان حقيقية تحمي الأونروا من أزمة روسيا - أوكرانيا

القاتل الصامت .. "القنابل العنقودية" هل استخدمتها روسيا؟

بسبب خلل فني.. الهند تقصف باكستان!

حالتا وفاة و 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الحركة الأسيرة تدعو لشد الأحزمة والاستعداد للمعركة الاستراتيجية القادمة

إعلان تيك توك داخلي

البرغوثي: الاحتلال متخوف من تصاعد الأوضاع خلال شهر رمضان القادم

11 مارس 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
...
جاسر البرغوثي

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية جاسر البرغوثي إن الاحتلال الإسرائيلي متخوف من تصاعد الأوضاع خلال شهر رمضان القادم.
 
وأكد البرغوثي في تصريح مقتضب، أن إزالة الاحتلال للحواجز في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يدلل على خشيته من اندلاع مواجهة جديدة، وهذا الأمر من ثمار معركة سيف القدس.

وكان الاحتلال قد أزال الحواجز الحديدية التي نصبها في محيط عائلة سالم صباح اليوم بحي الشيخ جراح بالقدس، في إطار استعداداته لقمع التظاهرة التضامنية الأسبوعية مع أهالي الحي

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #الشيخ جراح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة