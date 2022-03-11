البرغوثي: الاحتلال متخوف من تصاعد الأوضاع خلال شهر رمضان القادم

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية جاسر البرغوثي إن الاحتلال الإسرائيلي متخوف من تصاعد الأوضاع خلال شهر رمضان القادم.



وأكد البرغوثي في تصريح مقتضب، أن إزالة الاحتلال للحواجز في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يدلل على خشيته من اندلاع مواجهة جديدة، وهذا الأمر من ثمار معركة سيف القدس.

وكان الاحتلال قد أزال الحواجز الحديدية التي نصبها في محيط عائلة سالم صباح اليوم بحي الشيخ جراح بالقدس، في إطار استعداداته لقمع التظاهرة التضامنية الأسبوعية مع أهالي الحي

المصدر / فلسطين أون لاين