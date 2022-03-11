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مرتضى منصور يطرد لاعبين من الزمالك بعد هزيمته الأخيرة

11 مارس 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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مرتضى منصور

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عدم التجديد لخمسة لاعبين بالفريق بعد الخسارة أمام الوداد المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، صمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مرتضى منصور، عبر صقحته على فيس بوك، "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكل من: أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع".

وخسر فريق الزمالك أمام الوداد المغربى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة . 

المصدر / وكالات
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#الزمالك #الوداد المغربي

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