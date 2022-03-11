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الجيش الروسي يحاصر كييف .. هل يسيطر عليها الليلة؟

11 مارس 2022 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"؛ إن القوات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث باتت على بعد 15 كيلو مترا فقط من وسط المدينة.

وأوضحت "البنتاغون" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الجيش الروسي يتقدم باتجاه كييف على خطين متوازيين من جهة الشرق، مشيرة إلى أنه لا يمكن التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس لدخول المدينة، بسبب المقاومة الأوكرانية المتواصلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس؛ إن "القوات الروسية تطوق العديد من المدن الأوكرانية بعد تدمير بنياتها التحتية".

واعتبر برايس الاعتداءات التي تمارسها القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين بمنزلة "جرائم حرب"، وفق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

بدوره، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو؛ إن نصف السكان فروا. وأضاف أن المدينة "تحولت إلى حصن"، مؤكدا أنه "تم تحصين كل شارع وكل مبنى وكل نقطة مراقبة فيها".

وتحاصر القوات الروسية حاليا أربع مدن أوكرانية كبرى، ووصلت آليات مدرعة إلى الأطراف الشمالية الشرقية لكييف، حيث تعرضت الضواحي بما في ذلك إيربين وبوتشا لقصف مكثف لأيام.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #كييف

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