المدهون: يجب توفير شبكة أمان حقيقية تحمي الأونروا من أزمة روسيا - أوكرانيا

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية محمد المدهون إن الأحداث الأوكرانية الروسية، وما نتجت عنها من نكبات طالت تشريد الملايين، تستدعي من المجتمع الدولي أن ينظر لدوره جيدا تجاه اللاجئين الفلسطينيين وللمعاناة التي لحقت بهم على مدار سبعة عقود، في ظل تجاهل أممي ودولي لطبيعة هذه المعاناة والمحاولات التي لم تتوقف إزاء تصفية الأونروا.

وأضاف المدهون في تصريح صحفي، "نتابع كما العالم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع بالغ القلق إزاء التصريحات والبيانات التي بدأت تخرج، في ظل الخوف من انعكاسات الحرب الجارية على تمويل الأونروا وضمان استمرار تقديم المساعدات لمواجهة العجز المالي للأونروا".

وتابع أن على المجتمع الدولي توفير شبكة أمان حقيقية تحمي الأونروا من تداعيات الأزمة المتواصلة وتضمن استمرار تمويل المؤسسة الدولية، بل وتعزيز وتكثيف هذا الدعم بعدما رأى العالم برمته معاناة اللجوء والهجرة.

وجدد المدهون دعوته للدول المانحة التي تعهدت بالتبرع للأونروا، إلى تبكير دفع تعهداتها ليتسنى للمنظمة الدولية الاستمرار في عملها، خاصة مع تأثر مجتمع اللاجئين بانعكاسات هذه الحرب، وما نتج عنها من ارتفاع كبير في السلع الأساسية وأولها الدقيق.

وختم المدهون تصريحه بالدعوة إلى ضخ المساعدات الغذائية وتعزيز مخزون الأونروا بهذه المساعدات التي تمثل 60% من حاجة قطاع غزة للدقيق تحديدا والمساعدات الغذائية الأخرى.



المصدر / فلسطين أون لاين