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حالتا وفاة و 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

11 مارس 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، طولكرم 8، جنين 9، رام الله 18، ضواحي القدس 1، بيت لحم 7، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 136، مدينة القدس 90".

وأضافت الصحة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 3، طولكرم 9، جنين 10، رام الله 11، ضواحي القدس 3، بيت لحم 10، طوباس 0، نابلس 26، قلقيلية 8، الخليل 60، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 491، مدينة القدس 130".

وسُجلت حالة وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا

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