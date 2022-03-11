هل يتخلص سان جيرمان من البرازيلي نيمار؟

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التخلص من مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة إن الاستغناء عن نيمار بدأ الحديث عنه جديا في أروقة الفريق الباريسي بعد الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة المريرة أمام ريال مدريد 3-1 أمس الأول في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وأضافت الصحيفة أن ملاك النادي القطريين منزعجون من الخسارة في سانتياغو برنابيو ويريدون تنظيف الفريق وسئموا من نيمار، وافتقاره إلى التأثير في المباريات الكبيرة للفريق وإصاباته المتكررة.

ولم يتمكن نيمار من اللعب سوى بضع دقائق في مباراة الذهاب، في باريس، بسبب غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، لكنه بدأ أساسيا في الإياب غير أنه لم يكن حاسما.

يذكر أن ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه الباريسي في مباراة الإياب، فرغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بهدف دون مقابل في العاصمة الفرنسية، وتأخره بهدف في الشوط الأول في مدريد أمس الأول، تمكن الفريق الملكي من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق نجمه كريم بنزيما وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

المصدر / وكالات