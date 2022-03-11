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زوجة لاعب كيني تهاجم خصمه داخل أرضية الملعب

11 مارس 2022 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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خرجت زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني لكرة القدم، عن صمتها بعدما قامت باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجر كبير، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها: "لقد تم الاعتداء على زوجي. لقد أغضبني ذلك"، مضيفة: "حينما دخلت الملعب، وجدت زوجي ملقى على الأرض، فاقدا وعيه تماما".

وتابعت: "أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقطت حجرا لأنتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب".

وتابعت المتحدثة نفسها: "عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي، اكتشفت أني أعرفه جيدا، لذلك ألقيت الحجر من يدي".

وكان رجال الأمن داخل الملعب قد أمسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجر كبير؛ في محاولة للانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق لاعب الزوجة أونيانغو غورماهيا على نظيره ألينزي ستار بهدفين، مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الكيني.

المصدر / وكالات
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#لاعب كيني

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