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حماس: تمرير الكنسيت لـ"قانون المواطنة" إجرام عنصري متواصل

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حماس: تمرير الكنسيت لـ"قانون المواطنة" إجرام عنصري متواصل

11 مارس 2022 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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 قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إنَّ تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى "قانون المواطنة"، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.

وأضاف طه في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.

وأكد طه أن حركة حماس ترفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م.

وطالب الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #قانون المواطنة #منع لم الشمل

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