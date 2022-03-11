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"هيئة الأسرى": تعليق الأسرى خطواتهم النضالية لا يعني انتهاء المعركة مع السجان

11 مارس 2022 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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معركة الأسرى مستمرة ضد إجراءات السجان (صورة أرشيفية)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أن إعلان الأسرى تعليق خطواتهم النضالية مساء أمس على ضوء تراجع إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها في سجن "نفحة" لا يشمل وقف الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا يعني انتهاء المعركة مع السجان الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري ما زالت على ما هي، وأن خيار الإضراب عن الطعام سيبقى قائما من أجل استعادة الحقوق وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع، وتراجع إدارة السجون عن كافة إجراءاتها التي أعقبت عملية انتزاع الحرية.

وأضافت: إن الأوضاع ما زالت متوترة في سجون الاحتلال والأجواء ساخنة والحقوق مسلوبة، وأنه في حال قرر الأسرى خوض الإضراب والشروع به فهم يراهنون أيضا على الدعم والإسناد الخارجي الذي يشكل عاملا مهما وأساسيا في حسم المعركة وتحقيق الانتصار المأمول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال

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