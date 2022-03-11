30 ألفاً يؤدون صلاة "الجمعة" في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها في محيط المسجد منذ ساعات الصباح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط الأجواء الباردة والماطرة، وتضييقات الاحتلال.

ومنعت قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.

كما أوقفت قوات الاحتلال عدداً من النساء في منطقة باب العامود، وعدداً من الشُبّان بالقرب من بابي الساهرة والأسباط، وفتّشتهم واحتجزتهم لفترةٍ من الوقت.

كذلك منعت قوات الاحتلال سبع حافلاتٍ من المرور عن حاجز "آيال" الاحتلالي في مدينة قلقيلية، والتي كانت متجهة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة والرباط فيه.

وذكرت مصادر مقدسية، أن البلدة القديمة شهدت تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الدخول.

وتقوم قوات الاحتلال بحجز العشرات يومياً عند أبواب البلدة القديمة أو أبواب المسجد الأقصى، وتقوم باعتقالهم وتمديد توقيف بعضهم، أو احتجازهم عبر دورياتها وإخلاء سبيلهم عند حواجزها الموصلة للضفة المحتلة.









المصدر / فلسطين أون لاين