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بكين: العقوبات على روسيا ستؤثر سلباً على انتعاش الاقتصاد العالمي

11 مارس 2022 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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بكين دعت لضبط النفس

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، صباح اليوم، إن بلاده مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام، وأن العقوبات على روسيا ستؤثر سلباً على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.

وأضاف تشيانغ، في ختام الدورة البرلمانية السنوية، إن "بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق"، مضيفاً "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقاً، ومن الضروري بذل كل الجهود لدعم المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن التغلب على الخلافات وإيجاد حل سلمي".

وتابع "بكين ترى أنه من المهم الحفاظ على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، كما ترحب بأي جهود من شأنها تعزيز التسوية السلمية".

وأمس، قال وزير الخارجية الصيني، إن "على دول الاتحاد الأوروبي إجراء حوار مشترك مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي".

وكانت وزارة الخارجية الصينية حمّلت حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا للدرجة التي وصلت إلى "نقطة الانفجار"، على حد تعبيرها.

وقامت دول غربية رداً على العملية الروسية، بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي. كما قامت الولايات المتحدة بحظر النفط والغاز الروسيين على أراضيها.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوروبا #الصين #أوكرانيا

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