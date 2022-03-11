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في مخالفة للمعاهدات الدولية.. مستشفى ألماني يرفض استقبال مرضى روس وبيلاروس

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في مخالفة للمعاهدات الدولية.. مستشفى ألماني يرفض استقبال مرضى روس وبيلاروس

11 مارس 2022 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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مخالفة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (صورة أرشيفية)

اعتذر مستشفى ألماني، عن قرار سابق له، بعد موجة استنكار واعتراضات عقب منع موظفيه من استقبال مرضى من روسيا وبيلاروسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ألمانية، الجمعة، أن مستشفى "لاتروس" الخاص بمدينة ميونيخ أرسل أمرا إداريا في وقت سابق إلى موظفيه بعدم استقبال المرضى الروس والبيلاروس.

وأضافت أن المستشفى طلب من الإداريين تأجيل العمليات المخططة للمرضى الروس والبيلاروس إن وجدت.

وفي أمره الإداري، أدان المستشفى بشدة احتلال الجيش الروسي لأوكرانيا، بمساعدة الحكومة البيلاروسية.

وأضاف "روسيا تهدد حريتنا وديمقراطيتنا، لذا واعتبارا من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر، لن نعالج أي مواطن روسي وبيلاروسي".

وبعد تداول الأمر الإداري للمستشفى في وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى المستشفى عددا كبيرا من الاستياء والاعتراضات على هذا القرار.

وعقب موجة الاعتراضات الكبيرة، اضطر المستشفى للاعتذار، دون أن يؤكد أنه سيواصل استقبال المرضى الروس والبيلاروس.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول
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