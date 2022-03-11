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مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال جنين وطولكرم

11 مارس 2022 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية (صورة أرشيفية)

تصدى مقاومون، فجر اليوم الجمعة، لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين بعد اقتحامها من قوات الاحتلال.

وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في جبع التي تتعرض لاقتحامات ومواجهات متكررة.

وفي طولكرم أطلق مقاومون الرصاص بكثافة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالقرب من ميدان الشهيد زياد دعاس في طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت تجاه الشبان، بينما رد مقاومون بإطلاق الرصاص صوب القوة المقتحمة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتــلال منطقة جبل الرحمة بمدينة الخليل، وقرية التوانة في مسافر يطا.

وأصيب عدد من أهالي التوانة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #قوات الاحتلال #الضفة الغربية

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