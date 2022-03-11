الطقس: أمطار متفرقة وأجواء شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

السبت

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأحد

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين